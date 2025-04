Corinthians é frágil na defesa, perde para o Huracán e encerra período invicto em Itaquera

Depois de ser palco da festa do título paulista sobre o Palmeiras, na quinta-feira passada, a Neo Química Arena voltou receber o Corinthians nesta quarta-feira. De volta de Salvador, onde empataram por 1 a 1 com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores alvinegros sofreram com falhas defensivas e perderam por 2 a 1 para o Huracán, em jogo da primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana, também constituído por Racing-URU e América de Cali.

A derrota encerra o período invicto que o time vivia em Itaquera desde agosto do ano passado, quando perdeu por por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino. De lá até aqui, foram 22 partidas sem perder em casa.

Nesta partida, torcedores não puderam entrar no estádio com símbolos relacionados às torcidas organizadas aviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp, punidas por causa dos sinalizadores que foram acesos e atirados ao gramado durante a final do Paulistão. Em portaria publicada horas antes do jogo, a FPF anunciou a punição, de acordo com recomendação do Ministério Público, com validade até o final deste ano.