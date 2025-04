Chapecoense e Avaí recebem sanções severas após confusão na final do Catarinense

As penalidades ainda são passíveis de recurso, e os clubes podem buscar reduções das sanções aplicadas. No entanto, as decisões reforçam a necessidade de um maior controle disciplinar, tanto dentro quanto fora de campo, para evitar novos episódios de violência no futebol catarinense.

Confira a lista completa das penalidades:

CHAPECOENSE:

Jiménez: suspenso por 10 jogos e multado em R$ 1 mil.

Giovanni Augusto: suspenso por 7 jogos e multado em R$ 1 mil.

Dentinho: suspenso por 6 jogos e multado em R$ 1 mil.