Botafogo mostra evolução, mas perde para o Universidad de Chile na estreia da Libertadores

Mas o time alvinegro ainda sente falta de jogadores mais talentosos, como o meia Almada e o atacante Luiz Henrique, ou então, de atacantes decisivos como Tiquinho Soares e Júnior Santos. Os quatro deixaram o clube no final da temporada, enfraquecendo o Botafogo que perdeu dois títulos: a Supercopa Rei para o Flamengo e a Recopa Sul-Americana para o Racing-ARG.

Bem organizado em campo, com a marcação ajustada, o Botafogo passou a buscar seu gol e teve duas chances. A primeira, aos 27 minutos, quando Igor Jesus recebeu a bola sozinho no lado direito da área. Mesmo sem ângulo ele bateu forte e o goleiro Castellón se agachou e rebateu com os joelhos.

A outra oportunidade começou do lado esquerdo com Alex Telles, que cruzou do outro lado. Santiago Rodríguez chutou e Castellón deu um tapa na bola para o outro lado. Matheus Martins ainda pegou o rebote, mas chutou fraco e permitiu o encaixe do goleiro.

Com 65% de posse de bola do time brasileiro, o Universidad quase não criou durante todo primeiro tempo. Assustou apenas num chute de Altamirano, aos 12 minutos, que saiu do lado da trave esquerda de Jhon.

Mas o time chileno voltou com duas mudanças após o intervalo, com as entradas do volante Poblete e do atacante Nicolás Guerra, respectivamente, nos lugares de Altamirano e Leandro Fernández. O técnico Gustavo Álvarez tirou seu time de trás e passou a pressionar a saída de bola brasileira.

A estratégia deu certo porque numa reposição de bola do Botafogo, o Universidade marcou seu gol. Sepúlveda acionou Guerra na frente da área, onde ele fez um giro e o passe para Di Yorio, que bateu firme na saída de Jhon, aos 14 minutos.