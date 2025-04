Botafogo inicia no Chile a campanha pelo bi da Libertadores diante do Universidad

Além desta baixa, o zagueiro Bastos também não estará à disposição. Com apenas sete minutos disputados nesta temporada, ele não atua em uma partida oficial desde o início de fevereiro, quando entrou em campo pela Taça Guanabara e sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Desta forma, Jair Cunha deve continuar formando a dupla de zaga com Alexander Barboza.

Renato Paiva conta com o retorno do atacante Rwan Cruz. Contratado junto ao Ludogorets, da Bulgária, por 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação atual), ele não foi relacionado para o duelo contra o Palmeiras por ter sido ausência nos últimos treinos. Agora ele será opção no banco, enquanto Igor Jesus mantém sua vaga.

Segundo maior campeão chileno, a Universidad de Chile não vive grande momento e chega em baixa para esta estreia na Libertadores. Nas últimas cinco partidas, soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Atualmente, é o nono colocado do campeonato nacional chileno.

O time conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o meia Charles Aránguiz, que soma duas passagens pelo Internacional, e o atacante Lucas Di Yorio, que disputou a última temporada pelo Athletico-PR. Além deles, o experiente volante Marcelo Díaz também é um dos destaques do time treinado por Gustavo Alvarez.

