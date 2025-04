Barcelona supera Atlético e decisão da Copa do Rei terá clássico com o Real Madrid após 11 anos

A decisão da Copa do Rei colocará os maiores rivais da Espanha frente a frente após espera de 11 anos. O maior clássico do planeta está confirmado na final do dia 26 de abril, em Sevilha, após o Barcelona superar o Atlético, em Madri, por 1 a 0, nesta quarta-feira. O Real Madrid já havia se garantido na terça, com 4 a 4 na prorrogação diante da Real Sociedad.

Será o oitavo embate entre os gigantes espanhóis na final da Copa do Rei. O Real Madrid leva vantagem de 4 a 3 e levou o último título contra o arquirrival, com 2 a 1 no Estádio Mestalla, em Valência, na edição 2013/14. A primeira vez que as equipes se enfrentaram valendo título foi em 1936, com os merengues também vencedores. O Barcelona ganhou a última final do adversário em 1989/90.

O Barcelona, maior vencedor da Copa do Rei, buscará sua 32ª taça - foi vice em 11 oportunidades -, enquanto o Real Madrid vai atrás do 21º troféu - perdeu em 20 ocasiões. Entre eles aparece o Athletic de Bilbao, com 24 conquistas. Na história, são 259 partidas, com 105 triunfos merengues, 102 catalães e 52 empates.