Arthur Elias se entusiasma com seleção feminina contra os EUA: 'Mostrar que podemos vencê-las'

A seleção brasileira feminina de futebol sonha com voos maiores após a medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024 e vem escolhendo adversários de peso para testes. Sábado, em Los Angeles, e dia 8, em San José, as comandadas de Arthur Elias farão dois amistosos com o poderoso time dos Estados Unidos. O treinador verde e amarelo quer mostrar a evolução defensiva e ofensiva e acredita que pode desbancar as atuais campeão olímpicas.

"A gente aproveita cada minuto aqui com elas para que a gente ganhe consistência, entrosamento e confiança naquilo que vai fazer. O aspecto mental também vai ser muito importante, vamos jogar contra uma equipe que tem uma confiança muito grande, que tem uma experiência muito grande também, mas assim como a nossa tem um processo de renovação", disse Arthur Elias, após o primeiro treino em solo norte-americano.

"Acho que vai ser uma mistura importante tanto para elas quanto para a gente vir aqui jogar com a proposta de vencê-las dentro da casa delas", previu, feliz com as primeiras atividades.