Ancelotti vai a julgamento e presta depoimento sobre sonegação de impostos na Espanha

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareceu a um tribunal na Espanha para prestar depoimento nesta quarta-feira, sobre suspeita de sonegação fiscal. O treinador é acusado de não pagar um milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões) em impostos relativos a direitos de imagem durante as temporadas de 2014 e 2015, época em que estava à frente do clube merengue.

Os promotores acusaram Ancelotti em março de 2024 de ter usado empresas de fachada para esconder seus verdadeiros ganhos. Eles alegaram que o técnico italiano, por exemplo, usou uma empresa que não tinha "nenhuma atividade (econômica) real" nas Ilhas Virgens como parte de um suposto esquema.

Ancelotti negou qualquer irregularidade antes do julgamento. Vestido com um de seus ternos azul-escuros, que usa enquanto comanda os jogos do Real, ele proclamou sua inocência sob o argumento de que não era residente fiscal da Espanha durante parte desse tempo .