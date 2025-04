Martinelli dá assistência, tem gol anulado, e Arsenal vence Fulham no Inglês

Com boa atuação do brasileiro Gabriel Martinelli e gol de Saka, que retornou ao time após mais de três meses, o Arsenal derrotou o Fulham por 2 a 1, nesta terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, somou o segundo triunfo seguido no Campeonato Inglês e se aproximou do Liverpool.

O brasileiro fez boas jogadas pela esquerda, deu belo passe para o tento de Saka e teve um gol anulado por impedimento.

Com o resultado, a equipe do técnico Mikel Arteta chegou a 61 pontos e reduziu a diferença em relação ao líder para nove pontos. A equipe vermelha faz o clássico com o Everton, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). O Fulham, por sua vez, continua com 45 pontos, no meio da tabela.