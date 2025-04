Polícia cumpre mandados de prisão aos envolvidos em ataque da Mancha a ônibus com cruzeirenses

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou nesta terça-feira uma operação para cumprir dez mandados de prisão contra envolvidos no ataque da Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, a um ônibus com membros da Máfia Azul, uniformizada do Cruzeiro, ocorrida em 27 de outubro do ano passado. Cerca de 64 agentes participam da ação em São Paulo. Ainda não há informação sobre presos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), são cumpridos nove mandados de prisão temporária, e um de preventiva, além de 12 ordens judiciais de busca e apreensão. As investigações identificaram novos envolvidos na emboscada, que terminou com a morte de um torcedor, diversos feridos e um ônibus incendiado.

Até dezembro, 17 pessoas já haviam sido presas. Entre elas Jorge Luís Sampaio, presidente da Mancha Alviverde, e o vice Felipe Mattos.