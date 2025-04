Palmeiras x Corinthians: pedido de mudança para Barueri se deve a shows de Gilberto Gil e k-pop

O Palmeiras entrou com um pedido junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira para a alteração do local do clássico com o Corinthians, no próximo sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o confronto aconteceria no Allianz Parque, mas um show de Gilberto Gil na sexta-feira impede a utilização do estádio. Assim, o clássico deve ocorrer na Arena Barueri.

Além disso, outra apresentação no MorumBis e um jogo do próprio São Paulo impedem que a data da partida seja alterada para o domingo, mantendo o Allianz Parque como palco do clássico. Nos dias 5 e 6 de abril, o estádio tricolor receberá o grupo Stray Kids, do k-pop (estilo musical sul-coreano). Já no domingo, a equipe tricolor encara o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

A Polícia Militar não permite que duas partidas ocorram no mesmo dia na capital paulista. Na primeira rodada do Brasileirão, houve uma inversão de datas entre os clubes, para que Corinthians e Palmeiras, finalistas do Paulistão, pudessem ter o descanso mínimo.