Oscar viaja à Argentina e fica à disposição do São Paulo para a estreia na Libertadores

Com o restante do elenco à disposição, Zubeldía tem três dúvidas para o confronto com os argentinos. Sabino e Ferraresi disputam uma vaga na defesa, Cédric e Igor Vinícius brigam por posição na ala direita e, no meio-campo, Oscar pode entrar como titular no lugar de Marco Antônio ou ficar como opção no banco.

Zubeldía aproveitou a atividade para fazer os ajustes finais na equipe antes da estreia. O comandante argentino ensaiou situações de jogo, enfatizou as bolas paradas e parte do grupo também aprimorou as finalizações no complemento do treinamento.

Em sua 23ª participação na Libertadores, o São Paulo buscará uma vaga ao mata-mata no Grupo D, que conta ainda com Talleres, Alianza Lima, do Peru, e Libertad, do Paraguai. Alianza e Libertad abrem a disputa na chave nesta terça-feira, às 23h (de Brasília), na capital peruana.