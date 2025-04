Mesmo na altitude, Atlético-MG estreia na Sul-Americana com empate no Peru

Mesmo jogando em uma altitude de 3.400 metros acima do mar, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, o Atlético-MG fez uma boa partida e por muito pouco não estreou com vitória na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com direito a bola na trave de Hulk, ficou no 0 a 0 com o Cienciano.

Com o resultado, as duas equipes somaram o primeiro ponto no Grupo H, que ainda tem o Caracas-VEN como líder, que nesta terça-feira, venceu o Deportes Iquique, por 2 a 1, no Chile. Os chilenos, por sua vez, ficam na lanterna ainda zerados. Agora, o foco do Atlético-MG volta a ser o Brasileirão após derrota na estreia para o Grêmio por 2 a 1.

Mesmo temendo a altitude do Peru, o Atlético-MG tentou começar a partida tendo mais posse de bola para impor o ritmo do jogo, mas foi o Cienciano quem chegou com perigo pela primeira vez. Após uma saída errada de bola, Alexi Gómez arriscou um chute cruzado, mas mandou para fora.