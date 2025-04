Libertadores paga 'um patrocínio máster' ao campeão em 2025; confira premiações por fase

"Isso mostra que a Conmebol sabe trabalhar muito bem o torneio. Com atenção aos detalhes e valorizando a experiência do torcedor, a entidade tem atraído novas marcas e conquistado um público cada vez maior. Esse movimento aumenta as receitas e fortalece a competição a médio e longo prazo", analisa Joaquim Lo Prete, diretor da Absolut Sport no Brasil, agência que é parceira da confederação para pacotes de viagem.

CONFIRA A PREMIAÇÃO POR ETAPAS DA COPA LIBERTADORES

- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)