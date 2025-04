Internacional jogará com portões fechados no Brasileiro Feminino até o julgamento por racismo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou liminar da Procuradoria de Justiça Desportiva do tribunal e puniu o Internacional por ato de conotação racista. O time gaúcho terá de jogar com portões fechados no Campeonato Brasileiro Feminino, como mandante, até o julgamento do colegiado do STJD.

Na segunda-feira, um pedaço de banana foi arremessado em direção ao banco de reservas do time feminino do Sport, da arquibancada do estádio do Sesc Campestre, em Porto Alegre, em partida de mando do Inter, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O jogo estava nos acréscimos do segundo tempo quando jogadoras no banco do Sport apontaram a situação para a arbitragem, que recolheu o pedaço da fruta para registrar na súmula.

O diretor de futebol feminino do Sport, Alessandro Rodrigues, registrou um boletim de ocorrência. O clube pernambucano repudiou a ação, a qual definiu como "covarde e racista" e disse aguardar "os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido".