Hugo Souza sofre lesão na coxa e vira desfalque do Corinthians na estreia da Sul-Americana

Destaque do time alvinegro na conquista do Campeonato Paulista, Hugo revelou na última semana que passou a sentir um incômodo no local a partir do duelo com o Guarani, no fim de fevereiro.

"No jogo com o Guarani, tive uma lesão pequena no músculo anterior da coxa. Falei para os médicos que não iria parar de jeito nenhum. Disse que iria tratar o máximo que desse para estar bem. Venho no sacrifício tem um tempo", afirmou o goleiro em entrevista à TV Globo.

Além do confronto com o Huracán, Hugo também não deverá estar em campo nos compromissos diante do América de Cali, dia 8, e contra o Racing, no dia 24 de abril. Pelo Brasileiro, ele também deverá ser ausência nos duelos contra o Vasco, o Palmeiras, o Fluminense, o Sport e o Flamengo.