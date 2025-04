Guardiola demonstra frustração e diz que Haaland voltará ao City 'entre cinco e sete semanas'

Com uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na vitória sobre o Bournemouth, no domingo, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, Erling Haaland deverá desfalcar o Manchester City "entre cinco e sete semanas". A previsão foi divulgada pelo técnico Pep Guardiola, nesta terça-feira, após conversar com o departamento médico da equipe.

Caso o prazo se concretize, o atacante norueguês voltará a tempo de disputar as três últimas partidas do Manchester City no Campeonato Inglês e uma eventual final da Copa da Inglaterra, se o conjunto celeste passar pelo Nottingham Forest na semifinal. Atual tetracampeão nacional, o time de Manchester está longe do líder Liverpool e briga por vaga na próxima Liga dos Campeões.

Guardiola não escondeu sua frustração com as lesões que arruinaram a temporada do City. O principal meio-campista da equipe, Rodri, está afastado desde setembro com rompimento no ligamento cruzado anterior e as lesões seguintes, especialmente no setor defensivo, prejudicaram o desempenho da equipe na temporada.