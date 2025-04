Guarani viaja para intertemporada antes da estreia na Série C do Brasileiro

O treinador espera aproveitar o tempo para observar o lateral-direito JP Galvão, o lateral-esquerdo Kaio Cristian, o meia Pablo Baianinho e os atacantes Ryuta Takahashi e Lucas Macedo.

A estreia na Série C será no fim de semana dos dias 12 e 13 de abril, já que a tabela ainda não foi detalhada pela CBF. O Guarani jogará em casa, no Brinco de Ouro, diante do Maringá-PR, vice-campeão estadual.