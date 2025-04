Entenda lesão que vai tirar Rodrigo Garro do Corinthians por tempo indeterminado

Rodrigo Garro vai ficar fora de ação no Corinthians por tempo indeterminado para tratar uma lesão no joelho direito. O meio-campista argentino de 27 anos sofre com dores na região desde o início da temporada e atuou no sacrifício no empate sem gols com o Palmeiras, na última quinta-feira, em partida que selou a conquista do Paulistão pelo time do Parque São Jorge.

O camisa 8 do Corinthians foi diagnosticado com uma tendinopatia patelar. Ele sofre com o problema desde a reta final de 2024 e adiou seu retorno nesta temporada para tratar a lesão, mas não voltou em plenas condições. O jogador estava usando uma proteção no joelho nas últimas partidas e dispensou o adereço na finalíssima com o Palmeiras. Nesta segunda-feira, ele revelou que precisou anestesiar o local para entrar em campo.

Segundo apurou a reportagem, Garro não vai precisar ser submetido a cirurgia e será avaliado diariamente pela equipe médica do Corinthians, que não estipulou prazo para o retorno do atleta.