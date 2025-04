Endrick marca, e Real Madrid vai à final da Copa do Rei com triunfo dramático na prorrogação

O Real Madrid recebeu a Real Sociedad, nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, levou sufoco, mas conseguiu uma suada classificação à final da Copa do Rei no tempo extra. O trio ofensivo brasileiro formado por Endrick, Rodrygo e Vinicius Júnior foi fundamental para a conquista da vaga, após derrota por 4 a 3 no tempo regulamentar - o Real havia vencido por 1 a 0 a partida de ida - e triunfo por 1 a 0 na prorrogação: 4 a 4 no final e 5 a 4 no placar agregado.

No tempo regulamentar, Endrick fez um golaço por cobertura, Vinicius Júnior deu duas assistências para gols - de Endrick e Bellingham -, enquanto Rodrygo cobrou o escanteio completado por Tchouaméni. Foi o alemão Rüdiger, porém, que entrou no tempo extra e marcou o tento da classificação no fim da prorrogação.

Na decisão, em 26 de abril, em Sevilha, o time comandado por Carlo Ancelotti vai enfrentar o vencedor do confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, que definem a vaga nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Metropolitano. O primeiro duelo, em Barcelona, terminou 4 a 4.