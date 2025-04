Endrick corresponde a 40% dos R$ 440 mi arrecadados pelo Palmeiras com vendas

O Palmeiras publicou, nesta terça-feira, o balanço financeiro auditado do ano de 2024 e confirmou os números que foram apresentados ao Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) em fevereiro. Houve um aumento considerável na arrecadação com negociações de atletas, número que subiu de R$ 187 milhões em 2023 para R$ 440,4 milhões no ano passado. Do total desse valor, cerca 40% estão atreladas a venda de Endrick ao Real Madrid.

Depois de receber R$ 23 milhões do time espanhol ao longo de 2023, o clube palmeirense embolsou mais R$ 172,7 milhões em ganhos líquidos. Os espanhóis têm, ainda, pouco mais de R$ 1 milhão para transferir aos cofres palmeirenses, referente a bônus por desempenho. Depois de Endrick, quem mais rendeu dinheiro ao Palmeiras em 2024 foi Luís Guilherme, cuja negociação fez o West Ham desembolsar R$ 105,5 milhões.

Os valores arrecadados com negociações ajudaram o clube a terminar 2024 com um superávit de R$ 198 milhões, muito mais do que os R$ 8,5 milhões de 2023. Com mais R$ 78,4 milhões de patrimônio social, o patrimônio liquido do clube no ano passado foi de R$ 276,5 milhões.