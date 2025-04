Cruzeiro leva gol nos acréscimos e perde para o Unión Santa Fe na estreia da Sul-Americana

O Cruzeiro estreou sem muito brilho na Copa Sul-Americana. Jogando no estádio 15 de Abril, em Santa Fe de la Vera Cruz (ARG), o time mineiro acabou derrotado por 1 a 0 pelo Unión Santa Fe, e terá de correr atrás para tentar despontar no Grupo E. O único gol do jogo, marcado por Diego Diaz, saiu aos 48 minutos do segundo tempo, no último ataque argentino.

Com o resultado, o Unión conquistou três pontos e inicia na ponta, enquanto o Cruzeiro é o lanterna. A chave ainda conta com Mushuc Runa (EQU) e Palestino (CHI).

A estreia dos mineiros começou com domínio do Unión, com saídas rápidas, mas sem finalizações. O primeiro perigo foi aos 15 minutos. Gamarra errou recuo, Estigarribia ficou com a bola na área, mas foi travado por Cássio.