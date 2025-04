Copa Sul-Americana começa com três times brasileiros em campo

De outro lado, o Unión Santa Fe vive um momento difícil na temporada. O time argentino ocupa a 25ª posição na tabela anual do Campeonato Argentino e venceu apenas duas das últimas 11 partidas. O técnico Cristian "Kily" González sofre grande pressão e busca uma reação no torneio internacional.

Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do rival Atlético-MG entrar em campo para encarar o Cienciano-PER, no estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER). As equipes aparecem no Grupo H, junto de Caracas-VEN e Desportes Iquique-CHI.

O hexacampeão mineiro estreou no Brasileiro com derrota diante do Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre (RS). O técnico Cuca exige a recuperação neste primeiro jogo.

A equipe peruana chega para o jogo em uma sequência de três jogos sem perder. Apesar disso, o Cienciano ocupa a 14ª posição do Campeonato Peruano com cinco pontos conquistados em cinco partidas disputadas.

No mesmo horário, pelo Grupo F, o Fluminense medirá forças com o Once Caldas-COL, no estádio Palogrande, localizado em Manizales, na Colômbia. San Jose-BOL e Unión Española-CHI completam a chave.

O Fluminense vai estrear sob comando do interino Marcão, que assumiu o grupo após a demissão do técnico Mano Menezes, que caiu com a derrota or 2 a 0 para o Fortaleza, na primeira rodada do Brasileirão.