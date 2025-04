Fuchs quer vitória na estreia de presente de aniversário e mira taça pelo Palmeiras

"Espero ter um desfecho positivo na Libertadores. No ano passado, bati na trave pelo Atlético-MG, mas chegamos longe. Neste ano espero e quero ser campeão com o Palmeiras, ganhar o quarto título do clube, que é o que todo mundo aqui almeja e sonha, e seguir crescendo", comentou o zagueiro. "O Palmeiras é o time brasileiro que tem mais vitórias e a gente precisa manter isso, seguir crescendo, seguir evoluindo, para sermos campeões", acrescentou.

Classificação e jogos Libertadores

O Palmeiras viajaria na tarde de hoje para a capital peruana. Pela manhã, na Academia de Futebol, a comissão técnica exibiu um vídeo ao elenco e, em seguida, o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática, com ênfase no posicionamento, e técnica, focada em situações de jogo.

Recuperado de lesão no joelho direito, o zagueiro Gustavo Gómez treinou novamente com o grupo e fica à disposição do treinador no campeonato continental, mas Abel pode optar pela manutenção de Micael. Outra dúvida da equipe é no meio de campo, setor no qual Lucas Evangelista e Emiliano Martínez também disputam vaga.