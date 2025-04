Bologna vence Empoli por 3 a 0 e dá grande passo para a final da Copa da Itália

Dono de dois títulos da Copa da Itália, o Bologna se aproximou muito da disputa da final da edição 2025 do tradicional torneio, nesta terça-feira, ao derrotar, por 3 a 0, o Empoli, no campo do adversário. Com o resultado, a equipe bolonhesa pode perder por até dois gols no jogo de volta, em seus domínios, dia 24.

O Bologna confirmou seu favoritismo no duelo e praticamente não deu chances para o Empoli durante todo o jogo. O placar poderia ter sido muito maior.

Com um meio de campo 'leve' e rápido, o Bologna, atual quarto colocado no Campeonato Italiano, abriu o placar aos 23 minuto do primeiro tempo, com Osolini, que acertou belo chute de pé esquerdo.