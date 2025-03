Savarino fica no Rio para exames na coxa e desfalca Botafogo na Libertadores

O Botafogo comunicou nesta segunda-feira que o atacante Savarino permanecerá no Rio de Janeiro para realizar exames médicos após sentir dores na coxa no empate sem gols contra o Palmeiras, no último domingo. O jogador se machucou ao dividir uma bola com Lucas Evangelista e, por precaução, não viajará com a delegação para o Chile.

Com isso, Savarino será desfalque na estreia do Botafogo na fase de grupos da Libertadores, contra a Universidad de Chile, na quarta-feira, às 21h30, em Santiago. A equipe alvinegra inicia sua trajetória no torneio sul-americano em busca do bicampeonato, após conquistar o título inédito na temporada passada.

Peça fundamental no elenco que venceu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2024, Savarino não conseguiu manter uma sequência na atual temporada. O venezuelano disputou apenas oito partidas, marcou um gol e deu uma assistência até o momento.