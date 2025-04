Ronaldo manda recado a Ednaldo: 'Ele não é meu inimigo e nem eu o dele'

Os comentários também se estenderam à seleção dentro de campo. "A gente vê jogadores que estão entre os melhores do mundo e, na seleção, não conseguem desempenhar. Além do dedo do treinador, sinto que falta isso da liderança, o chacoalhão. O Dunga quando dava uma sacudida na gente... Cada um buscar uma reação individual e todo mundo junto sair da situação desconfortável", analisa Ronaldo sobre o time.

Após a goleada para a Argentina, Dorival Júnior foi demitido por Ednaldo Rodrigues. Ainda não há definição sobre o sucessor, embora nomes como Jorge Jesus e Carlo Ancelotti sejam especulados.