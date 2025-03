Rochet sofre fratura no dedo, passa por cirurgia e desfalca o Internacional por até três meses

A celebração pela boa apresentação na estreia do Brasileirão, com empate por 1 a 1 na casa do Flamengo, contrasta com uma péssima notícia ao torcedor do Internacional. A contusão do goleiro Rochet foi realmente grave e ele desfalca o time por até três meses após fraturar o quarto metacarpo da mão esquerda e passar por cirurgia ainda neste domingo.

O goleiro uruguaio mostrou arrojo ao sair no pé do atacante Juninho em lance que poderia gerar o primeiro gol do Flamengo no Maracanã, ainda na etapa inicial, e ficou no chão, lamentando as dores. Após atendimento, seguiu na partida até o intervalo, quando acabou dando lugar a Anthoni.

"O Sport Club Internacional informa que o goleiro Sérgio Rochet sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda durante a partida contra o Flamengo, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta foi submetido a cirurgia no domingo (30/03), e o procedimento transcorreu com sucesso", anunciou o clube, já lamentando a baixa.