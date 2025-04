Red Bull Bragantino marca no fim e evita derrota para o Ceará no fechamento da 1ª rodada

O duelo começou com o Ceará sendo letal no primeiro ataque. Aos 11 minutos, Diego deu linda assistência para Pedro Raul, que entrou livre na área e abriu o placar. O panorama se manteve e na segunda chance criada pelo time cearense, Marllon ampliou aos 23. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou para as redes.

O Red Bull Bragantino, apesar de ter a posse de bola, só levou perigo na sua primeira finalização a gol aos 35, quando Capixaba arriscou de fora da área. Na reta final, o Ceará se desconcentrou e o time paulista descontou. Livre de marcação, Laquintana aproveitou o rebote para recolocar os donos da casa vivos para o segundo tempo.

O time paulista voltou mais disposto na etapa complementar e chegou a marcar com Eduardo Sasha, mas Laquintana estava impedido na hora da assistência. Apesar do início promissor, foi perdendo fôlego com o passar do tempo, dando espaço para o Ceará se reorganizar dentro de campo e acertar sua marcação.

Com a reta final se aproximando, o time da casa subiu o tom e ganhou fôlego com as substituições. Após bate e rebate na área, Jhon Jhon chutou forte e Matheus Bahia cortou. A inspiração dos donos da casa durou pouco, o Ceará conseguiu equilibrar o duelo.

Mas quando tudo parecia perdido, o time paulista chegou ao empate com Eric Ramires, que chegou de surpresa na área para finalizar de primeira às redes, aos 47 minutos. E no minuto seguinte quase virou o placar numa cabeçada de Eduardo Sasha, que o goleiro Bruno Ferreira espalmou por cima do travessão e garantiu o empate.

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, quando visita o Fluminense no Maracanã, às 16h. Já o Ceará atua no sábado, às 18h30, diante do Grêmio, na Arena Castelão.