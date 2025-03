NFL anuncia mais duas franquias em plano de expansão de marketing no Brasil

Após o sucesso do jogo da National Football League (NFL) no Brasil, duas novas franquias se juntaram ao Programa de Mercados Globais (GMP, na sigla inglês) para explorar os direitos de marketing e expansão no mercado a partir desta segunda-feira, 31. Agora, além de Miami Dolphins e New England Patriots, o Detroit Lions e o Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, passarão a trabalhar suas marcas no Brasil a partir desta temporada.

As equipes já participam do GMP, atuando em diferentes países. O Lions trabalha na Áustria, Canadá, Alemanha e Suíça, enquanto o Eagles participa dos mercados nacionais na Austrália, Gana e Nova Zelândia. O time da Filadélfia foi o mandante na primeira partida da NFL no Brasil, na semana 1 da temporada regular 2024, contra o Green Bay Packers. O duelo aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo.

O sucesso do jogo no Brasil, na visão da NFL, fez com que outras franquias se interessem em explorar o mercado brasileiro nos próximos anos. No último ano, Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL, afirmou que esperava "duas ou mais franquias" a se juntarem ao programa de marketing no Brasil, fato que se concretizou nesta segunda-feira.