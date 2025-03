Gómez volta de lesão no Palmeiras e Giay projeta Libertadores: 'Queremos deixar boa impressão'

O Palmeiras ganhou um reforço de peso para a sequência da temporada. O zagueiro Gustavo Gómez, recuperado de lesão, treinou normalmente nesta segunda-feira e estará à disposição para a estreia na Libertadores, diante do Sporting Cristal, na quinta, às 19h, em Lima, no Peru. Com o retorno do capitão, o técnico Abel Ferreira terá uma disputa aberta na zaga, já que Micael, titular ao lado de Murilo nos últimos jogos, tem agradado a comissão técnica.

A volta de Gómez representa um dilema para o treinador. O paraguaio é um dos pilares defensivos do time alviverde e uma referência dentro do elenco, mas Micael, que chegou nesta temporada, aproveitou a ausência do capitão e tem mostrado segurança na defesa. O novo defensor recebeu elogios da comissão técnica e pode manter sua vaga na equipe titular, criando uma briga interna saudável pela posição.

Enquanto os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate contra o Botafogo realizaram atividades regenerativas, os demais treinaram em campo reduzido, com exercícios de saída de bola e marcação. Além de Gómez, que trabalhou normalmente, o meia Mauricio e o atacante Paulinho fizeram parte do treino como curingas, mas ainda seguem em recuperação.