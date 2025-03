Cleveland vê astros brilharem e chega à 60ª vitória na temporada regular da NBA pela 3ª vez

Líder disparado da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers se recuperou da derrota diante do Detroit Pistons, na sexta-feira, com boa atuação dos astros Jarrett Allen e Donovan Mitchell, anotando 127 a 122 sobre o Los Angeles Clippers e alcançando a 60ª vitória na temporada regular da NBA pela terceira vez na história.

Desde a temporada de 2009-10 que os Cavaliers não conseguiam alcançar os 60 triunfos. O resultado no Rockt Mortgage FieldHouse, em Cleveland, foi construído sem dificuldades, já que o time de Cleveland andou sempre na frente do placar. Começou com 37 a 25 no primeiro período e administrou a vantagem até o fim.

Allen e Mitchell combinaram para 49 pontos (25 a 24, respectivamente) e ainda pegaram 12 rebotes. O principal astro da franquia ainda flertou com um triple-double, ao distribuir sete assistências.