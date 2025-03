Botafogo oficializa a contratação do atacante Mastriani por empréstimo até o fim do ano

Nesta segunda-feira, o Botafogo oficializou o seu novo reforço para o restante da temporada. Trata-se do atacante Gonzalo Mastriani, de 31 anos, que estava desde o ano passado no Athletico-PR. O jogador chega ao atual campeão do Brasileirão e da Libertadores por empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

Regularizado no BID da CBF, Mastriani já começou a treinar com o elenco alvinegro e está apto a estrear pelo Botafogo. Como estava atuando com frequência no ex-clube, o uruguaio não terá que passar por um período de recondicionamento físico e fica à disposição de Renato Paiva. Nesta temporada, ele entrou em campo em sete oportunidades e ainda não balançou as redes.

No Rio de Janeiro, Mastriani disputará vaga no time titular com Igor Jesus, um dos destaques da equipe no ano passado. Além do camisa 99, o artilheiro terá as concorrências de Rwan Cruz, contratado junto ao Ludogorets, da Bulgária, e Elias Manoel, que pertencia ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos.