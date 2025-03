Banana é arremessada em banco de reservas do Sport em partida do Brasileirão Feminino

Um pedaço de banana foi arremessado em direção ao banco de reservas do time feminino do Sport, durante a partida contra o Internacional, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Segundo o clube pernambucano, o ato veio de um torcedor colorado que estava na arquibancada do estádio do Sesc Campestre, em Porto Alegre. O Inter ainda não se manifestou oficialmente, mas afirma averiguar os fatos internamente.

O jogo estava no final, já nos acréscimos do segundo tempo, quando jogadoras no banco do Sport apontaram a situação para a arbitragem. A quarta árbitra Andressa Hartmann recolheu o pedaço da fruta. A súmula ainda não foi disponibilizada pela CBF. Imagens da TV Brasil, que transmitia a partida, registraram o caso.

Em nota, o Sport repudiou a ação, a qual definiu como "covarde e racista". "Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável".