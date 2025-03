Após sufoco em 2024, Red Bull Bragantino busca retomada no Brasileiro diante do Ceará

Depois de escapar do rebaixamento na última rodada na edição passada e fazer um Campeonato Paulista na média - sendo eliminado nas quartas para o Santos - o Red Bull Bragantino estreia no Campeonato Brasileiro em busca de novos ares em 2025. Nesta segunda-feira, o time de Bragança Paulista encara o Ceará, campeão cearense e recém ascendido da Série B, no estádio Nabi Abi Chedid, no interior paulista, às 20h, no duelo que marca o encerramento da primeira rodada.

Figurinha carimbada nos últimos anos na elite, o Red Bull Bragantino teve seu primeiro ano de sufoco em 2024. A permanência só veio na última rodada, quando goleou o Criciúma por 5 a 1. Antes, venceu o duelo direto contra o Athletico-PR, de virada, na Arena da Baixada, por 2 a 1. Já o Ceará é o atual bicampeão cearense e volta com moral à elite nacional, depois de passar dois anos na segunda divisão.

Para a partida, o técnico Fernando Seabra teve tempo para treinar o time e recuperar jogadores que estavam no departamento médico. A última partida foi no dia 11 deste mês, quando superou o São José, nos pênaltis, pela Copa do Brasil. Entretanto, a única baixa é o volante Lucas Evangelista, negociado com o Palmeiras. No mais, o treinador deve manter a mesma base do Paulistão, com Vinicinho, revelação do estadual, no time titular.