Ancelotti cita Vini Jr. para minimizar Endrick no banco: 'É costume no Real Madrid'

Endrick ainda não conquistou a titularidade absoluta no Real Madrid, mas para Carlo Ancelotti isso é algo natural. Aos 18 anos, o atacante tem ficado no banco na maioria das partidas, entrando nos minutos finais - e, em algumas ocasiões, contribuindo para o placar. Mesmo assim, o treinador italiano se diz "encantado" pelo jovem e considera um costume no clube merengue "ficar um pouco no banco".

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta terça-feira, pela partida de volta da semifinal da Copa do Rei. Na ida, justamente Endrick marcou o único gol do triunfo merengue, fora de casa. Na competição nacional, é onde o atacante tem ganhado mais minutos pelo Real.

"É um problema de concorrência. Jogadores de extrema qualidade. A história deste clube mostra que muitos dos titulares ficaram no banco por muito tempo. Vinicius, alguns anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga. Se você quer estar no Real Madrid, é costume ficar um pouco no banco", afirmou o treinador italiano, em entrevista coletiva antes do duelo pela Copa do Rei.