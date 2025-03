Alisson se recupera de concussão, participa de treino e reforça o Liverpool

O Liverpool tem 70 pontos na liderança isolada do Campeonato Inglês, 12 a mais que o segundo colocado Arsenal, e entra em campo para apagar as decepções dos dois últimos jogos: eliminação nas oitavas da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain e a perda do título na Copa da Liga Inglesa, diante do Newcastle.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Ao menos a campanha no Campeonato Inglês para voltar à conquista continua forte. São três vitórias seguidas, diante Manchester City (2 a 0 fora de casa), Newcastle (2 a 0) e Southampton (3 a 1), ambos em Anfield. O time de Slot perdeu apenas uma vez no competitivo campeonato.