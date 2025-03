Zubeldía admite pressão no São Paulo após torcida pedir por Dorival: Júnior 'Não é fácil'

A torcida do São Paulo tem manifestado insatisfação com o momento do time e, diante da demissão de Dorival Júnior da seleção brasileira, passou a pedir o retorno do técnico que levou o clube ao título da Copa do Brasil em 2023. A pressão sobre o atual treinador, Luis Zubeldía, aumentou após o empate sem gols com o Sport na estreia do Brasileirão, no MorumBis.

Zubeldía já vinha sendo questionado desde a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras. Agora, além da sombra de Fernando Diniz, que chegou a ser especulado nos bastidores, o treinador precisa lidar com a crescente comparação com Dorival. "Estamos falando de um técnico que saiu da seleção brasileira e é querido aqui. É normal as emoções que podem aparecer por parte do torcedor. É fazer o melhor possível", afirmou Zubeldía.

O argentino reforçou seu compromisso com o trabalho no São Paulo e disse entender o sentimento da torcida pelo antigo treinador. "Trabalhar essa situação não é fácil ou difícil, estou trabalhando para o São Paulo. O sentimento do torcedor por Dorival é normal, ganharam a Copa do Brasil, é lógico que se fale dele", completou.