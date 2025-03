Tsunoda diz que RB21 'não é tão desafiador' após testes em simulador e mira o pódio no Japão

Enquanto o tetracampeão Max Verstappen conquistou um segundo lugar na Austrália e o quarto posto na China, com um carro difícil de pilotar, seu companheiro, Liam Lawson, sofreu nas duas provas e terminou em 12º em Xangai, favorecido por três desclassificações, após abandonar a corrida de abertura da temporada.

"Claro, quero configurar o carro provavelmente de forma diferente do Max. Quero desenvolver minha própria configuração de carro, ter um bom entendimento dela e gradualmente ganhar velocidade", explicou Tsunoda, que ainda não teve contato com o carro - só pilotou a versão do ano passado, o RB20, nos testes de pós-temporada em dezembro.

Há mais de quatro anos na Red Bull, correndo pela escuderia satélite Racing Bulls, o piloto japonês de 24 anos admitiu que não esperava ser chamado para a equipe principal e considera "irreal" sua estreia justamente no Japão, no circuito de Suzuka.

"Para ser honesto, nunca esperei correr pela Red Bull no Grande Prêmio do Japão", disse Tsunoda. "Este é o último ano da parceria entre a Red Bull e a Honda, então correr em Suzuka como um piloto da Red Bull Racing parece destino. Tudo se encaixou da maneira certa para eu estar aqui hoje. Estava feliz em me juntar à Red Bull, mas quando pensei cuidadosamente, a ideia de correr pela Red Bull no Grande Prêmio do Japão de repente parecia tão irreal."

Com a segurança de ter sido confirmado o segundo piloto da Red Bull pelo menos até o final da temporada, Tsunoda espera demonstrar resultados logo em sua primeira corrida pela equipe e, ambicioso, mira o pódio diante de sua torcida.

"Não quero criar muitas expectativas, mas para este Grande Prêmio do Japão, quero terminar no pódio. Dito isso, sei que não será fácil desde o início", comentou. "Minha prioridade é primeiro entender o carro, como ele se comporta. Se eu gostar de guiá-lo conforme me familiarizo com ele, os resultados virão. E se isso levar a um pódio, seria incrível."