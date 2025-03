Sem Neymar, Santos 'repaginado' encara Vasco no Rio, em reencontro com Carille na volta à elite

Destaque nas atividades, o recém-chegado Álvaro Barreal pode ganhar uma vaga na equipe. Com dores no músculo adutor da perna direita, o venezuelano Soteldo foi vetado do jogo de estreia no Rio, contra o Vasco. Na contenção, mas com liberdade para sair padara o jogo, os volantes Gabriel Bontempo e João Schmidt são as escolhas mais prováveis.

À espera de um Vasco fortalecido por jogar em casa, a tendência é que o ataque tenha, além de Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares em São Januário. Bem avaliado no amistoso diante do Coritiba, Benjamín Rolheiser, outro nome pedido por Caixinha, pode ser uma boa opção para o decorrer do confronto.

Um dos líderes do time e pilar na conquista da Série B do Brasileiro, o zagueiro Gil comentou sobre o trabalho de Caixinha e importância da preparação para o jogo de estreia do Nacional. Além de elogiar qualidade dos treinos, ele focou a importância de um bom começo nesta volta à elite.

"Uma boa preparação é fundamental, pois o Campeonato Brasileiro fica mais competitivo a cada ano. É essencial conseguir pontos nas partidas fora de casa e temos bastante consciência de onde podemos chegar", afirmou o zagueiro.

Por fim, o desafio de encarar Fábio Carille, agora no Vasco, também surge como uma atração para a partida no Rio. Campeão da Série B pelo Santos no ano passado, ele não conseguiu ganhar a simpatia da torcida mesmo conquistando o troféu com duas rodadas de antecedência. Vice-campeão paulista em 2024 no primeiro semestre do ano passado, e conhecedor de boa parte do elenco santista, o agora treinador vascaíno busca recuperar a equipe carioca no cenário nacional.

PRESSÃO E CASA CHEIA