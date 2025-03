Santos sofre virada do Vasco com brilho de Vegetti em seu retorno à elite do Brasileirão

O Santos voltou à elite do futebol brasileiro com uma derrota para o Vasco por 2 a 1, neste domingo, em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista abriu o placar logo na primeira etapa, mas não conseguiu manter a vantagem e viu o time da casa reagir, virando a partida com grande atuação de Vegetti, autor de um gol e uma assistência. O clube paulista teve uma boa oportunidade de começar com vitória, mas recuou após o gol, permitindo ao adversário tomar o controle do jogo.

O time do técnico Carille, conhecido por ser defensivo, soube aproveitar as falhas do Santos. A virada vascaína serviu como um alívio após uma campanha decepcionante no Campeonato Carioca, proporcionando ao clube carioca um começo positivo no Brasileirão. O Santos, por sua vez, precisa ajustar sua postura para se reabilitar nos próximos compromissos. A tendência é que, até lá, possa contar com Neymar.

Com a vitória, o Vasco igualou o retrospecto histórico com o Santos, que agora registra 46 vitórias cada lado, além de 38 empates.