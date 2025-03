Palmeiras x Botafogo: encontro dos dois últimos campeões opõe pressão e desconfiança

Apesar da saída do técnico e dos dois principais jogadores do time, o Botafogo manteve a base e foi ao mercado, gastando quase R$ 500 milhões em contratações. O clube decidiu por uma brusca mudança no perfil do elenco, investindo em jogadores mais jovens, com potencial de revenda, como Jair (Santos) e Nathan Fernandes (Grêmio), e se despedindo de medalhões com altos salários com status de reserva (Tchê Tchê, Eduardo e Tiquinho Soares, por exemplo).

Independentemente da estratégia de mercado adotada, o Botafogo cometeu erro crasso na demora na busca por um novo treinador. O time chegou para a disputa da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana completamente desajustado e sequer competiu diante de Flamengo e Racing, respectivamente. No Cariocão, fez a sua pior campanha da histórica, ficando em nono e ficando sem vaga garantida na Copa do Brasil.

Depois de buscar André Jardine, do América-MEX, Vasco Mattos, do Santa Clara-POR, e sonhar com a grife do italiano Roberto Mancini, ex-Manchester City, o Botafogo fechou com outro português, Renato Paiva, ex-Bahia, após 60 dias. O processo desgastou os torcedores e colocou em xeque a temporada. Isso porque o treinador teve cerca de três semanas para preparar o time para a estreia contra o Palmeiras e deve fazer testes nos primeiros meses de trabalho até "azeitar" a equipe.

"Jogar contra o Palmeiras em qualquer lado, até na Antártida, é muito difícil. O momento é o ideal? Só vou saber no domingo. A equipe que vai entrar em campo será a melhor para fazer esse jogo. Essa melhor equipe tem muita gente que já ganhou campeonato, eliminatórias. É um jogo de campeões e difícil. Será difícil para o Palmeiras também", comentou Paiva.

DESAFETOS, AGORA UNIDOS

Palmeiras e Botafogo sempre mantiveram relações cordiais. Anderson Barros, diretor de futebol clube paulista, trabalhou por ano no time alvinegro, e serviu de ponte para negociações e tratativas entre as partes. Tudo mudou na histórica remontada palmeirense, quando John Textor, dono da SAF alvinegra, afirmou sem provas de que o rival foi beneficiado por manipulações de resultados.