Palmeiras repete velhos erros, empata com o Botafogo na estreia do Brasileirão e é vaiado

O duelo entre os dois últimos campeões brasileiros terminou com empate sem gols neste domingo. Time de ótimos jogadores, mas de notória pobreza tática, o Palmeiras repetiu os erros que mostra há pelo menos uma temporada, foi dominado pelo Botafogo e deixou a partida com um ponto no Allianz Parque graças ao goleiro Weverton e às falhas do time carioca nas finalizações. Ao apito final, a torcida vaiou o tropeço caseiro.

O time alviverde, ganhador da competição em 2023, regrediu sob o comando de Abel Ferreira, que não reconhece seus erros e continua com apostas táticas e técnicas que não se mostraram acertadas. Há mais de um mês só treinando, o Botafogo, cobrado por desempenho melhor após acumular fracassos no início da temporada, mostrou evolução e foi superior. Mas precisa pôr o pé na forma nas próximas rodadas do Brasileirão.

O Botafogo teve um mês somente para treinar e descansar e parece ter usado com inteligência esse período. Renato Paiva, novo treinador, organizou o time carioca, que viveu uma série de fiascos nos primeiros meses da temporada. Armada com três volantes, a equipe carioca dominou o Palmeiras no primeiro tempo e não foi ao intervalo em vantagem porque falhou nas finalizações.