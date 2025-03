Héctor Hernández comemora, aliviado, 1º gol pelo Corinthians: 'Tiro um peso das costas'

Apesar de respirar aliviado, o espanhol não gostou do resultado diante do Bahia. Mesmo com apenas Yuri Alberto, dos titulares, escalado, a equipe acreditava em triunfo. Sobretudo após ver Everton Ribeiro levar o segundo amarelo e deixar o Bahia com um a menos logo no começo do segundo tempo.

"(Um gosto) Um pouco agridoce pela partida", afirmou, mostrando a ambição corintiana, embalada pelo título do Paulistão, conquistado na quinta-feira. "Mas conseguimos um bom empate fora de casa, contra uma equipe muito competitiva como o Bahia. Agora é pensar na próxima partida e seguir com ambição", mostrou-se focado já no Huracán, quarta-feira, pela estreia na Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.