Haaland perde pênalti, mas City vira sobre o Bournemouth e avança à semi da Copa da Inglaterra

Primeiro, o gigante norueguês recebeu o cruzamento do brasileiro Matheus Nunes e cabeceou rente à trave. Na sequência, o City teve um pênalti a seu favor, após a bola tocar no braço de Adams na área, Haaland bateu rasteiro e Kepa caiu no seu canto esquerdo para fazer a defesa. Em jogada individual, o camisa 9 ainda partiu em velocidade pelo meio e finalizou por cima do gol.

Sem conseguir converter suas oportunidades, o time comandado por Pep Guardiola foi castigado aos 18 minutos. Em uma rara investida no ataque, Cook avançou pela lateral e cruzou para Kluivert finalizar, mas o brasileiro Evanilson apareceu em velocidade pelo meio e garantiu que a bola encontrasse a rede.

Mesmo em desvantagem, o City tentou retomar o controle do jogo e criou outras oportunidades, não tão claras como no início, mas o time da casa equilibrou as ações e também levou perigo à meta do goleiro Ederson, especialmente com Semenyo.

No segundo tempo, o conjunto celeste foi para o tudo ou nada e o cenário mudou completamente, principalmente com a entrada de O'Reilly no lugar de Khusanov. Haaland voltou do vestiário disposto a se redimir das falhas na primeira metade da partida e igualou o placar logo aos 3 minutos, completando na segunda trave o cruzamento de O'Reilly. Em bom momento na partida, o City deixou o Bournemouth acuado no campo de defesa, mas o norueguês precisou sair após machucar o pé em dividida com Cook.

Marmoush, seu substituto, precisou de apenas três minutos em campo para virar o placar. O'Reilly aproveitou falha de Semenyo, recuperou a bola e tocou para o egípcio bater cruzado, aos 18 minutos, e marcar o segundo gol dos visitantes.

Em vantagem, o City diminuiu o ritmo, mas se manteve com maior volume de jogo, ameaçando com frequência o gol de Kepa. O Bournemouth, por sua vez, nem parecia a mesma equipe do primeiro tempo e mal conseguia passar do meio de campo. Nos minutos derradeiros, os visitantes seguraram a bola no campo de ataque e, sem ser ameaçado, administrou a vitória até o apito final.