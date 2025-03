Doncic, Reaves e LeBron comandam triunfo dos Lakers e estragam estreia de técnico do Grizzlies

Em confronto direto pelo quarto lugar na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers derrotou o Memphis Grizzlies por 134 a 127, na noite de sábado, no Tennessee, em partida que marcou a estreia do técnico interino Tuomas Iisalo. Luka Doncic, Austin Reaves e LeBron James foram os destaques da equipe visitante.

Iisalo assumiu os Grizzlies na noite de sexta-feira, horas depois de a franquia anunciar a demissão do treinador Taylor Jenkins, no comando da equipe desde a temporada 2019/20, que havia deixado encaminhada vaga direta aos playoffs da NBA com nove partidas restantes para o término da temporada regular. Com o resultado, a equipe da Califórnia tomou a dianteira na tabela e ocupa o quarto posto com 45 vitórias e 29 derrotas - contra 44 e 30 do adversário, o quinto.

Austin Reaves anotou 31 pontos e deu oito assistências, enquanto Luka Doncic contribuiu com 29 pontos e nove assistências. LeBron James marcou 25 pontos. Os Lakers chegaram a liderar o placar por 20 pontos de diferença no primeiro tempo, mas desperdiçou a vantagem e deixou a disputa acirrada no quarto período, quando as duas equipes se revezaram à frente no placar.