Cuca admite carência no elenco do Atlético-MG e promete reforços: 'Estamos em reconstrução'

Após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, o técnico Cuca admitiu que o elenco do Atlético-MG ainda precisa de reforços e prometeu que o clube seguirá trabalhando para fortalecer o grupo. Apesar de ser um dos times que mais contrataram em 2025, com 11 novos jogadores, o treinador destacou a necessidade de ajustes e reforços pontuais.

"Estamos em reconstrução do nosso elenco e fazendo as coisas gradativas, sem alarde, com muita certeza no que a gente está fazendo. Ainda vamos fortalecer o nosso elenco, temos essa necessidade, mas tudo no seu tempo", afirmou Cuca, reforçando a estratégia do clube em buscar contratações de forma planejada.

O Atlético-MG tem um dos elencos mais fortes do Brasil, contando com nomes como Gustavo Scarpa e Hulk, que permaneceram da temporada passada. No entanto, Cuca indicou que a diretoria segue atenta ao mercado para suprir carências identificadas durante os primeiros jogos do ano. "Eu acho que tecnicamente, taticamente eles estão evoluindo jogo a jogo. Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso", completou o treinador.