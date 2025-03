Corinthians usa reservas após título estadual e arranca empate com o Bahia em Salvador

De ressaca pela conquista muito celebrada do Paulistão, o Corinthians usou reservas em Salvador, e arrancou no fim um empate com o Bahia na estreia do Brasileirão. O lateral Gilberto fez o gol que ia dando até perto dos acréscimos o triunfo ao time baiano, mas o centroavante espanhol Héctor Hernández usou a cabeça para empatar e definir o resultado na Fonte Nova.

Apenas Yuri Alberto começou entre os titulares do Corinthians. Desgastados, os outros titulares foram poupados pelo técnico Ramon Díaz, que viu necessário dosar a energia de seus principais atletas e acompanhou uma atuação ruim da desentrosada equipe que jogou em Salvador. O resultado foi melhor que a atuação do atual campeão paulista.

Muitos erros de marcação, principalmente no meio de campo, com Alex Santana e Maycon, e dificuldade na saída de bola atrapalharam o time paulista, que foi amplamente dominado na primeira etapa e castigado nos acréscimos, ao levar o gol de cabeça de Gilberto, completando cruzamento de Luciano Juba.