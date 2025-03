Corinthians mede forças com Bahia em duelo de campeões estaduais no Brasileirão

Celebrado o título do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo neste domingo, às 20h, para medir forças com o Bahia, em Salvador, pela rodada de estreia do Brasileirão 2025. Em duelo de campeões estaduais, o time do Parque São Jorge inicia sua trajetória na competição nacional com a missão de manter a 'pegada' que o levou a erguer um troféu após seis anos.

A conquista diante do rival Palmeiras começou a ser desenhada ainda no ano passado, quando o Corinthians fez ótimas movimentações na janela de transferências do meio da temporada e qualificou o elenco com nomes importantes, como Memphis Depay, André Carrillo, José Martínez e Hugo Souza. A ida ao mercado acabou sendo necessária justamente por causa da péssima campanha do time no Brasileirão.

Em grave crise política e financeira, o Corinthians passou dez rodadas consecutivas entre os quatro últimos colocados do Brasileirão 2024. Com a chegada dos reforços, além do técnico Ramón Díaz, o time mudou da água para o vinho e protagonizou uma arrancada histórica, saindo da zona de rebaixamento para alcançar uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores.