Brazão lamenta desatenções e destaca necessidade de correção após derrota do Santos

Após a derrota por 2 a 1 para o Vasco, neste domingo, em São Januário, o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, lamentou as falhas defensivas que resultaram na virada sofrida pela equipe. A vitória parecia estar ao alcance do time paulista após abrir o placar com Barreal, mas o time não conseguiu manter a concentração no segundo tempo. O arqueiro reconheceu a queda de rendimento do time após o intervalo e destacou a importância de corrigir os erros para evitar novos deslizes nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

"Temos que trabalhar nisso para não ter essas desatenções", afirmou Brazão, referindo-se ao recuo do Santos e às falhas defensivas que permitiram ao Vasco virar a partida. O goleiro ressaltou que o campeonato acabou de começar, mas que cada jogo deve ser tratado como uma final para o Santos, que precisa de vitórias para se manter competitivo na temporada. A derrota para o Vasco serve como alerta para a equipe, que precisa manter a concentração do início ao fim dos jogos.

A virada vascaína começou a se desenhar com o gol de Nuno Moreira, que empatou para o time da casa. Vegetti, artilheiro do clube, foi o responsável por garantir os três pontos ao Vasco, após uma falha defensiva do Santos. O goleiro Gabriel Brazão destacou que a equipe não voltou bem para o segundo tempo e acabou permitindo que o Vasco dominasse a partida. "Não voltamos bem para o segundo tempo, muita desatenção, não pode. Um jogo do tamanho de um Vasco e Santos, a gente não pode ter essas desatenções", disse.