Bagnaia quebra hegemonia de Marc Márquez ao vencer etapa das Américas e Álex é líder da MotoGP

"Estou super feliz, uma performance incrível com certeza, ganhamos o presentinho do Marc, nossa, isso é corrida, estamos no pódio, então estamos curtindo, a velocidade está de volta, a sensação está de volta", declarou Bagnaia, celebrando o fim da hegemonia de Márquez.

Enquanto Bagnaia comemorava sua vitória, Álex Márquez, que terminou em segundo lugar, fez história ao assumir pela primeira vez na carreira a liderança do campeonato da MotoGP, com 87 pontos, um a mais do que o irmão. Fabio Di Giannantonio também teve um bom desempenho, ficando em terceiro, embora tenha ameaçado Álex no final, sem conseguir ultrapassá-lo.

Além da queda de Marc, outros pilotos também enfrentaram dificuldades. Brad Binder e Joan Mir abandonaram a corrida devido a falhas mecânicas em suas motos, enquanto Johann Zarco e Fermin Aldeguer caíram nas últimas voltas, também se retirando da prova.

Outros pilotos que se destacaram na corrida foram Franco Morbidelli, que terminou em quarto, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Ai Ogura e Fabio Quartararo, que fecharam o Top-10. A vitória de Bagnaia foi crucial não só para a sua moral, mas também para diminuir a diferença de pontos para os irmãos Márquez, especialmente no caso de Marc, que teve um domingo complicado.

Com a mudança na liderança do campeonato e a vitória de Bagnaia, a temporada da MotoGP promete ficar ainda mais emocionante. O próximo desafio será o GP do Catar, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de abril, em Lusail, para a quarta etapa da temporada de 2025.

Confira o resultado da etapa das Américas da MotoGP: